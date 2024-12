Sismo en Chilca: menor de seis años falleció tras temblor de 6.0 grados

Los familiares del niño se comunicaron con radio Exitosa, en donde informaron que la víctima se encontraba junto a su hermano menor dentro de su vivienda y al sentir el temblor quiso salir del lugar, pero no lo logró. El pequeño fue trasladado a un centro médico, en donde buscaron auxiliarlo pero no tuvo reacción y pereció.

“Vino la Policía y me dijo que esperemos a que llegue el fiscal y dé su firma el doctor, porque hasta ahora no la quiere dar. Nosotros no tenemos dinero, no tenemos recursos económicos”, informó la señora Lourdes, madre del menor que perdió la vida la última noche.