El 'Ingeniero bailarín' hace revelación sobre Vania Bludau: "Me dijo no me agarres"

“Me miró como diciendo '¿Quién eres tú?', o 'no quiero darte fotos', y de ahí le digo a la llamita que me tome una foto, antes que me diga eso, voy a poner me a su izquierda y siento que le agarro de su hombro para tomarme una foto y me dice '¡No me agarres, no me agarres!", expresó él, quien no dudo en mostrar su desapruebo ante las actitudes de la modelo.