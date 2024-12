Músicos peruanos arremeten contra Sergio George por afirmar que "la salsa ya no existe"

“Ya el mercado salsero no existe y lo digo aquí en cámaras, ya no existe. Yo no veo a Yahaira como una chica salsera”, indicó Sergio George días atrás.

Sin embargo, Magaly Medina, en su último programa, indicó: “Los salseros se han puesto moscas, le quieren hacer el ‘pare’ al Sergio George porque cuando él estuvo acá (en su programa) con Yahaira Plasencia dijo que la salsa en el mundo ya no era un género, que no estaba de moda, que ya no había salsa, no era. Entonces los buenos salseros de acá le han salido a responder con todo”.