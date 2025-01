Presidenta del Congreso explicó por qué negaron ingreso al expresidente Sagasti

"(Sagasti) Era presidente constitucional siempre y cuando sea presidente del Congreso. Desde el 26 (de julio) ya no lo es. Lo que correspondía era dejar la banda. Nada más, es todo lo que ha pasado".

"Acá no hay ningún desaire, jamás tendría esa posición", señaló la presidenta del Congreso, quien se ha mostrado como ferviente defensora del régimen de Manuel Merino.

Al ser consultada si el caso de Francisco Sagasti no era el mismo de Paniagua, la representante de Acción Popular señaló que "No es la misma situación, porque ya me habían nombrado a mí el 26 (de julio, como presidenta del Congreso).