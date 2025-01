Bono MiVivienda 2021: ¿Qué requisitos se necesita para acceder?

Cabe mencionar que no todos los peruanos podrán acceder a este subsidio, por ello, muchas personas aún tiene dudas sobre el Bono Mivivienda . A continuación, conoce los requisitos de este beneficio y si podrás acceder al mismo.

- Ser mayor de edad

- Estar calificado como sujeto de crédito por la entidad financiera a través de la cual se entregará el financiamiento.

- No ser propietario de otra vivienda a nivel nacional.

- No tener ningún crédito pendiente de pago con el Fondo Mivivienda.

- No haber recibido apoyo habitacional del Estado.