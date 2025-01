Bono 600 soles: conoce si todavía puedes cobrar este subsidio

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social viene entregando el Bono 600 desde inicios de este año, esto a raíz de la crisis económica que atraviesa la población por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, todavía hay personas que no se han acercado a cobrar este subsidio.

Por esa razón, el cambio de mando no ha sido impedimento para las personas reciban su apoyo monetario de 600 soles. ¿Aún no has cobrado o desconoces si eres beneficiarios? A continuación, te informaremos sobre la fecha límite de pago y dónde cobrar este apoyo monetario.