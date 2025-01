Pilar Espinoza exige que Jonathan Maicelo se disculpe tras agresión: "No quiero escándalo"

Pilar Espinoza, la mujer que tuvo un altercado con Jonathan Maicelo, se presentó al programa de Magalay Medina, para romper su silencio y contar todos los detalles de lo acontecido de la agresión que sufrió por parte del boxeador el último fin de semana luego de que llamara ‘batedía’ al deportistas y ahora también empresario.

Últimas noticias de Jonathan Maicelo

La afectada le envió un mensaje a Maicelo, para luego hablar sobre los acontecimientos que sucedieron cuando él estaba a punto de ingresar a realizar una pelea de exhibición y esta fue la versión de lo que vivió con el boxeador.

"Bajé la cortina y me expresé así de ‘batedía’. Apenas dije eso, sentí un puñete. Yo solté el teléfono y me agarraba la nariz porque me lagrimeaba la vista. Pero ni bien me agarró la nariz, siento que me golpea la pierna. Patea el celular", narró indignada para las cámaras de Magaly la afectada.

¿Qué pide actualmente la afectada?

Espinoza contó que teme a que se tomen posibles represalias en contra de su persona por parte del entorno de Jonathan; sin embargo, le dejó un mensaje en donde le pide que se disculpe por el mal accionar que tuvo.

"Yo no quiero escándalos, lo único que quiero es que me pida disculpas, nada más", sostuvo para luego agregar, "Ustedes me ven ahorita, yo no soy delincuente. ¿Me hicieron entender que me merezco esto por decirle ‘batedía’?", dijo.

Finalmente concluyó, "En ningún momento te he querido ofender o faltar el respeto, de repente tú lo has percibido así, discúlpame, pero creo que la reacción que has tenido sobre mi imagen no es la correcta", agregó Pilar Espinoza sobre el altercado con el boxeador Jonathan Maicelo.

¿Quién es Jonathan Maicelo?