Daniel Urresti cuestiona proyecto de ley presentado por Sigrid Bazán

La periodista tuvo una fuerte crítica para el proyecto de ley de Sigrid y no dudó en llamarla 'porquería': "Discúlpame Sigrid Bazán, pero ese proyecto es una porquería, es pésimo. ¡Qué bestia!, ¡qué vergüenza! Tantos años de universidad para producir eso. Además con foto, con Twitter. No tiene análisis costo-beneficio, porque si lo tuviera no presentaría el proyecto. Este proyecto es impagable para nosotros como sociedad", fueron las palabras de la conductora.