Minsa: Vacunación a mayores de 36 años iniciará desde la próxima semana

Este grupo de la población comprendería también la sexta vacunatón que se llevará a cabo el siguiente fin de semana en diferentes regiones del país, priorizando a aquellas personas que hasta la fecha no han asistido a las vacunatones pasadas, así como en las zonas del Perú donde se ha detectado la variante Delta del coronavirus.

En medio del anuncio, se le preguntó al ministro sobre el porqué aún no integran a grupos de edad de jóvenes de 20 años y los que restan de la base 3, el ministro aseguró aquel escenario no es posible por no disponer de las dosis suficientes para poder inmunizarlos, pues están priorizando las segundas dosis.