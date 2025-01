Todo un artista: Pedro Castillo sorprende al cantar Flor de Retama en vivo

Como se sabía, este miércoles 11 de noviembre el jefe de Estado del Perú informó sobre el avance obtenido en esta primera etapa al mando de nuestra nación. No obstante, como ya se mencionó, antes de iniciar entonó el tema de Martina Portocarrero y al finalizar agradeció a todos por su presencia.

De igual manera, se refirió a aquellos que indicaban les quitarían sus propiedades bajo el mandato de Castillo. “Desde la campaña me decían comunista y que iba a quitar propiedades. Yo pregunto: Han pasado 100 días desde mi gobierno, ¿le he quitado a alguien su casa o sus ahorros? Son puras mentiras”, agregó.

Tras ello, y entre otros datos, decidió enviarle un fuerte mensaje al pueblo peruano para que no se sienta abandonado. “A mí nadie me pone la agenda, yo no tengo jefes. Mi único jefe es el pueblo, por ustedes estoy acá”, sentenció efusivamente Pedro Castillo.