'Spider-Man: No Way Home' se acerca a romper récord histórico en taquilla

De camino a la gloria. 'Spider-Man: No Way Home' ya es un éxito en taquilla y en su preestreno en Estados Unidos recaudó 50 millones de dólares, lo cual supera ampliamente a muchas cintas de otros estudios.

Con las ganancias del preestreno, la cinta del UCM superaría ampliamente a 'Venom 2: Let it be a Carnage', que recolectó 90 millones de dólares, a pesar de la enorme desventaja de la pandemia de COVID-19.