Esto es Guerra volvería con nuevo formato y nuevos personajes

Según la ex Miss Perú, el reality de América TV volverá con un nuevo formato y varios concursantes no volverán.

"No sé si lo puedo contar, pero me he enterado de que 'Esto es guerra' cambiará por completo, parece que será todo un nuevo formato. Será muy diferente a los que estamos acostumbrados a ver. Por este nuevo formato Hugo García se despide del reality. Es más no sabemos si habrá tanta competencia. Será un formato totalmente diferente", señaló.