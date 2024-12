Conoce a WhatsApp Plus, una nueva manera de chatear

Sin embargo, hoy vamos a hablar de una aplicación nueva que incorpora mejoras y características adicionales. ¿Conoces el nuevo Whatsapp Plus? Este nuevo icono azul es capaz de modificar la privacidad de la app oficial. Se trata de un MOD que no lo podemos encontrar en las tiendas oficiales, sin embargo, desde MundoCuentas.com podrás descargar la aplicación de forma totalmente gratuita.

Una de las opciones más caracterizadas es que puedes desactivar las funciones para más privacidad. A muchos no nos gusta que nos dejen el visto con el doble check azul, gracias a esta aplicación, se puede eliminar el doble check cuando lees los mensajes y prohibir que los contactos vean tu foto de perfil.

Asimismo, puedes bloquear a una persona, bloqueando sus conversaciones sin tener que bloquear la persona. La aplicación incorpora una mejora que no te entregará los mensajes de la persona bloqueada, pero puedes seguir recibiendo sus llamadas.

Otra ventaja, es que si envías un mensaje por error o te retractas, puedes anular rápidamente el mensaje enviado y el receptor no recibirá ninguna notificación del mensaje borrado. Haciendo que te quedes más tranquilo en el momento de anular el mensaje y no tener que dar explicaciones.

No reduce la calidad de las imágenes y guardan la máxima calidad. Además, es capaz de comprimir los videos pesados y enviarlos en tamaño más pequeño. Una gran ventaja para las personas que quieran compartir fotos y videos con sus seres queridos.

Tal y como lo has podido comprobar, existen una gran variedad de caracteristicas que hacen de esta app una experiencia única a sus usuarios.

Una de las cosas que no hemos comentado es que puedes manejar dos cuentas a la vez, cosa que no podemos hacer con la aplicación del Whatsapp normal.

Lamentablemente, no todo son ventajas y existen puntos negativos:

Tu privacidad recae en terceros y desconocidos, puesto que los desarrolladores son incógnitos, no oficiales e ilegales. Haciendo que los mensajes, todos los archivos que se compartan, tus llamadas, tus lista de contactos son leídos, manejados y guardados por ellos. Esto hace que nunca sabrás qué pueden hacer con toda la información que se esta enviado a estas entidades .

Y no solo tu privacidad, sino que la de los demás también se ve comprometida por este sistema. Toda la información de tus contactos se envía en las manos de los desarrolladores . Además, no existen cifrados como conocemos de la aplicación de whats app, no existe ningún tipo de garantía.