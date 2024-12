COVID-19: ¿Discotecas y bares podrán funcionar tras levantamiento de toque de queda? - VIDEO

Este miércoles, el ministro de Salud, Hernando Cevallos anunció que a partir de mañana, jueves 27 de enero, ya no habrá toque de queda en el Perú, tras una evaluación de la situación epidemiológica en el país.

“(Las discotecas y bares) pueden funcionar, pero están prohibidas, eso no se ha modificado, las reuniones sociales, las aglomeraciones de gente. No es que se termine el toque de queda para que haya fiestas. De ninguna manera. El Decreto Supremo es un decreto que marca una serie de normas y restricciones que no están modificadas”, señaló en declaraciones a Canal N.