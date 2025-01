Se reporta que 196 peruanos en Ucrania serán evacuados a Polonia tras ataque ruso

“ En Ucrania son alrededor de 196 peruanos que ya están inscritos en un listado y calculamos que pueden alcanzar hasta 320 personas, porque hay algunas personas que no se han registrado aún”, expuso Masana para el medio de comunicación Canal N.

Además, se agregó que existe permanente comunicación con la sección consular de la embajada peruana en Polonia . "Ahora nos encontramos en el plan B, porque el plan A era evacuarlos vía aérea, pero hasta ayer no querían salir de Ucrania", detalló sobre los refugiados peruanos que será enviados a Polonia .

Finalmente, refirió que los ciudadanos peruanos que radiquen en Ucrania y no poseen DNI, igualmente serás trasladados y refugiados fuera del país, no obstante, se pide que al menos se tenga el acta de nacimiento ucraniana .

“Los que no tengan DNI no se preocupen, se verificará su identidad y se les va a dar el salvoconducto. Nos han consultado sobre los hijos menores de ciudadanos peruanos que no han sido inscritos en los registros civiles. Para ellos, hay que decir que lo único que necesitan es el acta de nacimiento ucraniana, donde figure el nombre de madre o padre peruanos y con eso le vamos a dar el salvoconducto”, refirió.