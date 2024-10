Peruana optimista ante periodistas uruguayos: "Tengo fe, como dice el 'Cuto'"

En dos semanas el duelo Perú vs. Uruguay paralizará a toda la Conmebol , esto debido a que muchos países dependen de este partido para saber si llegan con vida o no a la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. Sin embargo, el precio de las entradas para el público incaico ha dado de qué hablar, por lo que una peruana encaró a un grupo de periodistas 'charrúas' en su programa.

Ante ello, uno de los conductores del programa coincidió con la peruana y le dio la razón. “Son como 13 mil pesos, hay gente que no puede pagar, para los uruguayos también sería carísimo”, indicó. No obstante, su colega defendió el precio de las entradas: "Yo sigo siendo coherente, hubiera sido 400 (dólares) y no hay problema, es una final para clasificar al Mundial”.