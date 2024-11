Si quieres evitar estar en Infocorp te revelamos cuatro trucos prácticos para ahorrar

Anota en un cuaderno o cuadro de excel tus gastos fijos del mes. Incluye cuánto gastas en alimentación, transporte, servicios básicos, salud, etc. Considera el pago de tarjetas de créditos o préstamos. Lo más importante es no comprar ropa o un electrodoméstico, si no es necesario, ya que así lograrás ahorrar una cierta cantidad de dinero que te ayudará a pagar tu deuda o ahorrar.

Además de hacer la lista, debes apuntar todos los gastos y la cantidad de dinero que uses mes a mes. La idea es que estos pagos se reduzcan pues no son necesarios de hacer, sobre todo en tiempos donde hay una deuda que debe pagarse lo antes posible.

Con lo dicho anteriormente sabrás qué actividad te genera deudas, por ende, comenzarás a evitarlo. Todos queremos “darnos un gustito” alguna vez, pero no todos los meses, ya que tu tarjeta de crédito no es dinero tuyo, sino prestado, es decir, en algún momento tendrás que devolverlo y con intereses. Lo recomendable es no comprar a cuotas gastos que no valen. Por ejemplo, si usas tu tarjeta de crédito para comprar alimentos, bebidas, entradas a lo largo del mes verás como se acumulan tus gastos.