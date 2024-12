¿Qué hago para salir de la lista de deudores de Infocorp 2022?

Infocorp se encarga de reunir la información sobre el récord de deudas de todos los ciudadanos mayores de 18 años en el Perú. En ese sentido, es importante asegurarte que no te encuentres en la 'lista negra' (deudores) del sistema debido a que una mala reputación podría afectarte al momento de buscar un préstamos u otro movimiento crediticio.

Es importante resaltar que estar en la lista no debería ser un problema, ya que solo es un balance económico. No obstante, es preferible que no estés ahí y aquí te dejamos una guía completa para que sepas cómo salir de ella.