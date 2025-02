Murió Duo: Duolingo confirma la muerte de su mascota y así reaccionaron las redes sociales

Mensaje de Duolingo confirmando el deceso del carismáticos búho.

La noticia de la muerte de Duo no tardó nada para volverse viral en las redes sociales , por lo que los usuarios de X, así como otras plataformas reaccionaron ante esta conmovedora noticia:

Foto de despedida para Duo, quien tras desaparecer varios días, su muerte fue confirmada el 11 de febrero.

"De alguna manera (pese a haber muerto), todavía no me deja en paz", "murió haciendo lo que amaba; esperando a personas que nunca actuaron", "mi hermano pasó sus últimos día rogándome que aprendiera francés, y lo ignoré. Nunca me recuperaré de esto".