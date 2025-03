Linkin Park en Perú 2025: dónde y cuándo comprar entradas, precios oficiales y mapa de zonas

La gira 'From Zero' llega a Perú y se confirmó que será en el Estadio San Marcos , que tiene capacidad de recibir a más de 32 mil personas. La preventa empieza pronto y es importante tener en cuenta la modalidad de pago, banco que accede al descuento y más detalles.

Las entradas estarán a la venta el 1 de abril en la página web de Ticketmaster y los clientes del banco BBVA accederán a un descuento del 15%. Es importante resaltar que solo se podrán realizar compras de manera virtual y no presencial. A continuación, el precio de las entradas de la gira 'From Zero World Tour' de Linkin Park.