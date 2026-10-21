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Resultado Sinuano Día HOY, miércoles 21 de octubre EN VIVO: número ganador del último sorteo

Mira el resultado del Sinuano Día de HOY, miércoles 21 de octubre de 2026. Revisa el número ganador del sorteo y verifica si tu apuesta fue premiada.

Angie De La Cruz
Mira los resultados del último sorteo del Sinuano Día de HOY, miércoles 21 de octubre de 2026.
Mira los resultados del último sorteo del Sinuano Día de HOY, miércoles 21 de octubre de 2026. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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Consulta los resultados del Sinuano Día de HOY, miércoles 21 de octubre de 2026. Entérate EN VIVO del número ganador, revisa las cifras oficiales del sorteo y verifica si tu boleto resultó premiado. Mantente al tanto de las últimas novedades de esta nueva jornada de una de las loterías más conocidas de Colombia.

Revisa los resultados del último sorteo Sinuano Noche de HOY, martes 20 de octubre.

PUEDES VER: ¿Tuviste suerte? Sinuano Día y Noche del martes 20 de octubre: resultados del último sorteo

Resultados Sinuano Día de HOY, miércoles 21 de octubre: mira los números ganadores

13:16
21/10/2026

¿Cómo se juega El Sinuano?

  • Elige cuatro cifras: selecciona un número entre el 0000 y el 9999.
  • Escoge la modalidad: puedes apostar a las cuatro cifras en orden exacto, a las cuatro cifras combinadas o a las últimas tres, dos o una cifra, según las opciones disponibles.
  • Realiza tu apuesta: compra tu boleto en un punto autorizado y verifica que los números y la modalidad estén correctamente registrados.
  • Consulta los resultados: revisa el número ganador del sorteo Sinuano Día o Sinuano Noche y compáralo con tu jugada.
  • Comprueba si ganaste: el premio depende de la modalidad elegida, los aciertos y las condiciones de pago vigentes.
13:12
21/10/2026

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día de HOY, miércoles 21 de octubre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).

12:49
21/10/2026

Últimos resultados del Sinuano Día del 20 de octubre

Los resultados del Sinuano Día del martes 20 de octubre de 2026 son: 5388 y la quinta: 6. Verifica tu boleto para comprobar si obtuviste algún premio.

12:47
21/10/2026

Bienvenidos

La suerte vuelve a ser protagonista en Colombia y aquí podrás consultar los números ganadores del Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 21 de octubre, conocer las últimas actualizaciones y verificar si tu apuesta fue premiada.

Resultado Sinuano Día HOY, miércoles 21 de octubre

  • Números ganadores: PENDIENTE
  • La Quinta: PENDIENTE

Modalidades de juego del Sinuano

  • Sencillo: eliges un número de cuatro, tres, dos o una cifra, según la modalidad disponible.
  • Combinado: apuestas a una combinación de cifras y puedes ganar si coinciden con el resultado, de acuerdo con las reglas del juego.
  • Directo: seleccionas un número y debes acertar las cifras en el orden exacto establecido.
  • Pata: juegas con las últimas dos cifras de un número, según las opciones habilitadas.
  • Uña: apuestas a la última cifra del resultado ganador.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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