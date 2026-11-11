Este jueves 12 de noviembre, los astros te brindarán nuevas señales que podrían impactar tu día. Un acontecimiento inesperado, un encuentro que no imaginas o una oportunidad sorpresiva podrían surgir en cualquier momento. ¿Qué te depara el amor, las finanzas y el ámbito laboral? Consulta GRATIS las predicciones del horóscopo de Josie Diez Canseco y descubre lo que el universo tiene preparado para tu signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, 12 de noviembre de 2026: predicciones y números de la suerte de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy el deber te obligará a cancelar tus planes sentimentales, no te preocupes tanto, esa persona comprenderá. Estarás lleno de compromisos y responsabilidades, tendrás que organizar muy bien tu tiempo para poder cumplir con todo lo que tienes que hacer.

Número de suerte 2.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Hoy tu pareja reconocerá que había perdido el control y se disculpará por sus actitudes. Tus superiores confían plenamente en tu capacidad y eso significará más responsabilidades, pero también mejor posición laboral y un aumento.

Número de suerte 20.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: La oposición de algunos familiares a tu relación amorosa te mortificará mucho. Excelente día para los negocios, participarás en una pequeña inversión que te dará ganancias sin que tengas que trabajar mucho.

Número de suerte 3.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Analiza tus sentimientos y podrás ver que solo te unió a esa persona una atracción que ya está pasando. Haz a un lado el orgullo y pide favores, personas influyentes que conoces te pueden ayudar a conseguir un mejor empleo, no pierdas más el tiempo.

Número de suerte 5.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy analizarás tu vida sentimental con objetividad, dejarás ir de tu vida a esa persona. Los éxitos laborales seguirán, trata de no vanagloriarte de tus logros para que la envidia no se convierta en un problema para ti.

Número de suerte 17.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Día de sorpresas sentimentales agradables que terminarán con las tensiones de los últimos días. Tus asuntos laborales y legales empiezan a solucionarse, estarás ocupado en gestiones y trámites que tendrán resultados positivos.

Número de suerte 15.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Tu pareja se pondrá en una posición agresiva, calla y espera, la crisis pasará y se mostrará muy arrepentida. Has conseguido éxitos sin que tengas que esforzarte mucho, pero hoy te sentirás con más energías y empezarás con nuevos proyectos que le darán un ritmo mucho más ágil a tus planes.

Número de suerte 6.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Estarás más seductor y recuperarás el protagonismo que creías estar perdiendo en la vida del ser amado. Revisa bien tus compromisos, no dejes pasar ningún pago pendiente porque tendrías problemas de cobros incómodos, evítate molestias.

Número de suerte 14.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Hoy pasarás por algunos problemas personales y tu pareja estará a tu lado como siempre. No es un buen momento para realizar cambios en tu trabajo, podrían salirte mal y crearte problemas con tus superiores, planifica todo con más calma.

Número de suerte 16.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: La persona que te gusta al fin se animará a demostrarte su interés. Económicamente no te confíes en la ayuda de las personas de tu entorno, porque no estarán en condiciones de apoyarte, empieza a buscar alternativas para ganar dinero extra, las encontrarás.

Número de suerte 9.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Conocerás a alguien que te atraerá, no asumas actitudes interesantes para llamar su atención, no resultará. Surgirán desacuerdos y malentendidos con un compañero, acláralos antes de que se compliquen y podrás retomar tu trabajo tranquilo y en un ambiente agradable.

Número de suerte 11.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Será un día tenso, discutirás por pequeñas cosas, trata de calmarte para evitar mayores problemas. Confía en tu criterio y podrás cerrar ese interesante negocio que te puede dar ganancias a mediano plazo, de lo contrario te confundirán los consejos y dejarías pasar la oportunidad.