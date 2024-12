Robotín sobre el Día del Padre: “Solo un verdadero hombre merece que lo llamen papá”

El popular ' Robotín ', interpretado por Alan Castillo Vásquez , dirigió un emotivo mensaje sobre el Día del Padre por sus redes sociales . Se recuerda, el conocido personaje tuvo que afrontar una agría verdad, al descubrirse en televisión nacional que no era "el padre" de dos de sus hijos.

A través de su red oficial de Instagram , el comediante asintió que pese a que sus hijas no fueran suya, él se considera "Padre de ambas niñas".

(Vía Instagram)

Vale destacar, durante febrero del 2021, Robotín tuvo que recibir la impactante noticia que sus pequeñas hijas no eran suyas, en el programa conducido por Andrea Llosa.

“He estado fingiendo que tenía una relación feliz en muchos reportajes que me han hecho por mi trabajo, pero siempre he fingido porque la realidad era otra. Quizás en los primeros años he tratado que las cosas estén bien, pero conforme pasaron los años, todo esto se ha ido complicando”, expresó Alan Castillo en aquella ocasión.