Dragon Ball Super - ¿Granola se copió de una técnica de Piccolo?

El personaje oriundo de Cereal puso en práctica la técnica de la clonación con el objetivo de engañar al protagonista. No obstante, los seguidores se percataron de un extraño detalle que incluso pasó desapercibido para algunos. ¿Qué pasó?

Muchos compararon la habilidad de Granola con la que usa Piccolo constantemente para entrenar. Este método también es aplicado por Krillin y Tenshinhan. Sin embargo, hay un dato especial que no se debe dejar pasar.

Foto: Toei Animation

Esta técnica llamada "Multiforma" divide tu fuerza en cuatro y eso origina que pierdes tus poderes durante la batalla. La "clonación" de Granola es completamente distinta debido a que sus energías no se malgastan. Por eso, derrotó a Gokú en cuestión de segundos.

Es importante mencionar que el capítulo 74 de Dragon Ball Super se estrenará el próximo 20 de julio a través de la plataforma oficial Manga Plus. ¿Qué sucederá en la pelea de Granola y los saiyajines?

Si aún no has leído el capítulo 73 de Dragon Ball Super, debes saber que se encuentra de manera gratuita y en español en el portal oficial Manga Plus. Puedes ingresar directamente a su página web o también, entra a este LINK