Dragon Ball Super: el error que podría cometer Vegeta en la batalla contra Granola

Sin embargo, el ceresiano le respondió: "De nada sirve (..) Solo cambiará el orden en el que morirán". No obstante, el saiyajin le contestó. "Quien va a fallecer serás tú y podrás reunirte con los de tu raza".

Esta batalla será electrizante de principio a fin y el papá de Trunks podrá poner en práctica el entrenamiento que tuvo con Bills y así utilizará el Hakai, que quizás aún no lo domine por completo, pero servirá de mucho. No obstante, él puede cometer un gran error durante su batalla.

Foto: Toei Animation

Si aún no has leído el capítulo 73 de Dragon Ball Super, debes saber que se encuentra de manera gratuita y en español en el portal oficial Manga Plus. Puedes ingresar directamente a su página web o también, entra a este LINK