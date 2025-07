Chechito reveló íntimo detalle que sintió al tocar a Xiomy Kanashiro en jacuzzi

'El Valor de la Verdad' de Chechito ha captado la atención de diversas personas, porque contó cómo fue su encuentro con Xiomy Kanashiro. Ambos protagonizaron un videoclip muy hot y romántico, esto generó una singular reacción en el cantante de cumbia, quien al relatar el momento que vivió se mostró avergonzado.

Chechito cuenta qué sintió al conocer a Xiomy Kanashiro

El cantante de cumbia dio a conocer que Xiomy Kanashiro lo esperó en bikini para grabar el videoclip de 'Chica Mentirosa' a pesar de que en su contrato no figuraba esto, ya que la novia de Jefferson Farfán puso una cláusula de no estar en paños menores ni dar besos.

Ambos tenían que recrear una escena romántica. Los dos personajes se sumergieron en el jacuzzi y comenzaron a interactuar, pero él estaba muy nervioso. Al ver esta situación, la joven intentó darle confianza para el momento que estaban viviendo sea tan tenso.

"Tú estabas en ropa de baño y Xiomy en bikini, tú estabas agarrando con confianza. Estabas en una situación comprometedora donde podría haber algún tipo de manifestación", preguntó Beto Ortiz, ante ello, Chechito comenzó a sonreír.

"Ya sé dónde vas, pero no, supe controlarlo (…) Bueno, si no existe, hubo reacción (…) Cómo podía haber reacción si levantándome de jacuzzi el agua me quedaba hasta acá (señalando las rodillas) (…) Me levanto y tenía inseguridad con mi cuerpo y dije 'no qué palta'. Esa reacción que tuve, sabes qué, estoy gordito, tranquilo, nada más. Le dije tranquilo (a sus partes íntimas) y obedeció", mencionó el cantante