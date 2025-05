Xiomy Kanashiro sorprende al lucir con 'pancita de embarazada' y usuarios reaccionan: "El Jefry"

Tras oficializarse la relación entre el exjugador peruano Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, la integrante de 'La casa de la comedia' se ha vuelto un destacado personaje en redes sociales, puesto que cada una de sus publicaciones genera diversos comentarios entre los usuarios. Esta vez, la comunicadora apareció en un video de TikTok y encendió las alarmas.

¿En la dulce espera? Es la pregunta que muchos de los internautas se hacen luego de ver el clip, donde se muestra a la actual pareja de 'La Foquita' con un vientre abultado, simulando estar embarazada. Sin embargo, cabe precisar que esta escena no se trataría más que de un sketch del programa cómico y está acompañada con la frase: "Como no tener el ago alto, si hasta con pancita nos vemos mamacitas".

Este video de TikTok ya tiene más de 100 reproducciones en menos de un día y los usuarios no dudaron en comentar, algunos destacando el trabajo de Xiomy Kanashiro en 'La casa de la comedia', pero otros precisando que el exjugador de Alianza Lima ya no puede tener más hijos.

"Toda mujer se ve hermosa", "Les cae bien la pancita", "Se ven hermosísimas, amores", "El Jefri por su hijo número mil", "Le sienta bien la maternidad", "¿Sabrás que Farfán ya no puede?", indicaron mediante las redes sociales.

Jefferson Farfán revela que se hizo la vasectomía

En el programa del 'Cuto' Guadalupe, el exjugador peruano confesó que se realizó la vasectomía tras la llegada de su cuarta hija, Luana. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de tener otro hijo, puesto que 'Enfocados' precisó: "Estoy feliz. Cuatro ya, no 'mano' ya tú sabes. Ya cerré la fábrica igual he guardado un poco de miel de abeja".