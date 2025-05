Christian Cueva dedica emotivas palabras a su hijo por su cumpleaños y hace 'mea culpa': "Te pido perdón"

Christian Cueva viene atravesando un mejor momento futbolístico luego de volverse pieza clave para el club Cienciano, incluso anotó el gol de la victoria ante Alianza Lima en Matute. Sin embargo, no todo es felicidad, ya que no podrá acompañar a su hijo en su cumpleaños, pero no desaprovechó la oportunidad para dedicarle un mensaje.

Como se sabe, el jugador peruano y su aún esposa, Pamela López, vienen enfrentándose en constantes disputas tras su polémica separación. Es por ello, que probablemente Cueva no pueda estar a lado de su hijo, Luis Crissiano, en este día especial. Además, el cuadro cuzqueño se prepara para enfrentar a Caracas por la Copa Sudamericana.

Christian Cueva saluda su hijo por su cumpleaños

Mediante una historia de Instagram, el deportista compartió una fotografía al lado de su pequeño y la acompañó con el siguiente mensaje: "Cuando naciste no venías con instrucciones, sé que he cometido algunos errores en el transcurso de tu vida, y por ello te pido perdón, estoy muy lejos de la perfección, pero siempre hice lo mejor que pude.", indicó.

Christian Cueva saluda a su hijo Crissiano por su cumpleaños. | Imagen: Instagram

"Los errores que cometí fueron por falta de experiencia, no por falta de amor, porque desde el momento que naciste sabía que te amaría con todo mi corazón. El día que naciste te miré a los ojos y todos mis sueños se hicieron realidad. Te amo más de lo que imaginas, ahora y por toda la eternidad.", agregó.

Pamela López celebra cumpleaños de su hijo

Caso contrario, Pamela López compartió en su red social la pequeña reunión que organizó por el cumpleaños de su tercer hijo. En la imagen se logra observar a sus hijas y a la pequeña Almudena, hija de Ivana Yturbe con Beto da Silva.

Pamela López dedica mensaje a su hijo con Cueva. | Imagen: Instagram

"Los milagros sí existen y tú eres una prueba de ello… ¡Feliz 7 años príncipe hermoso, siempre estaré para ti y celebraremos juntos cada victoria y nos levantaremos de cada derrota juntos, gracias por existir! Te amo con mi vida Luis Crissiano", mencionó.