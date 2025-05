Jefferson Farfán presume el talento que pocos conocen de Xiomy Kanashiro: "Toma"

Pese a todas las polémicas, Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro se muestran como una pareja sólida, además, en diversas oportunidades sacan a relucir el orgullo mutuo que sienten por el otro. Es así, que este último fin de semana, el exjugador de Alianza Lima compartió el talento desconocido de la popular 'Chinita'.

Mediante su cuenta de Instagram, la 'Foquita' compartió un video en el que se muestra a su actual pareja disputando un partido de vóley, pero lo que más llama la atención, es que Xiomy realizó un punto gracias a su potente mate contra el equipo rival. "Toma", fue la frase que acompaña las imágenes.

Este clip también fue compartido por la cantante de cumbia, quien posó junto a su equipo de vóley. La imagen está acompañada de la palabra: "Volvimos", dando a conocer su talento deportivo que pocos conocen.

Xiomy Kanashiro responde a indirectas de Yahaira Plasencia

La más reciente controversia de la actual pareja de Jefferson Farfán se dio respecto a la canción de Yahaira Plasencia, que tiene una singular letra. "Eres problemático, aunque eres galáctico, pareces mi fanático y si hablas de mí que sea con nombre y apellido".

Por su parte, Xiomy Kanashiro respondió de manera tranquila y madura, restando importancia a las posibles indirectas. "Él y yo estamos muy sólidos, muy tranquilos, cada quien tiene la libertad de hacer su música.", señaló para el programa 'América Hoy'.

"No opino de terceras personas. Yo estoy enfocada en trabajar", agregó la cantante y resaltó que las indirectas no la afectan personalmente: "No, en realidad para nada. A mí no me afecta en nada la verdad, yo estoy trabajando en lo mío. Deberías preguntarle a él (Jefferson Farfán) si es que le afecta".