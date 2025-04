Xiomy Kanashiro contó por qué Jefferson Farfán le depositó 15 mil soles: "Los necesitaba urgente"

"Yo estaba malita, tenía mi plata en efectivo y tenía que pagarle a una tercera persona porque estoy en un proyecto y ese día (11 de enero) tenía que hacer el depósito", explicó la exintegrante de Alma Bella . Además, recalcó que si no hacía ese pago le iban a subir los intereses, por eso debía abonar el monto ese día.

Según dio a conocer Xioamy Kanashiro, el dinero que le prestó su pareja, Jefferson Farfán, fue porque ella estaba mal de salud y no podía realizar el depósito a su cuenta, ya que ella tenía el dinero en efectivo, entonces le contó lo sucedido al exjugador de la selección peruano, quien decidió prestarle el monto.

"Quiero dejar en claro algo. Este es un proyecto mío, es mi dinero, a mí nadie me tiene porque prestar. Si mi pareja quiere regalarme (el dinero), bienvenido sea, pero él sabe que a mí no me ha prestado nada. Mi familia sabe y su familia sabe", comentó la 'Chinita' en su programa junto a Carlos Vílchez.