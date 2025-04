Xiomy Kanashiro hace fuerte revelación sobre Jefferson Farfán: "Ni siquiera quería vivir"

"Los últimos meses del año pasado comenzamos a hablar un poco más, porque Jefferson Farfán a finales de setiembre pasa un momento delicado, que todo el Perú sabe. (...) Él es su ser humano más, ojo aquí no quiero defender a nadie (....). Jefferson ni siquiera quería vivir, fue un mal momento que él estaba pasando" , expresó la exintegrante de Alma Bella .

Según dio a conocer la joven bailarina, ella estuvo con él en este momento complicado y aseguró que Farfán estaba mal. "Lo vi destrozado, con el corazón partido. Me dijo que es el peor momento de su vida", expresó la popular 'Chinita' en su programa de YouTube.

De acuerdo a lo mencionado por Xiomy Kanashiro, esto hizo que ambos se acerquen más y que nazca el amor entre ellos, ya que eran amigos hace 4 años. "Yo regreso de gira y él me dice que ya no era un gusto de amigos, es por eso que desde el 6 de enero hablamos y el 14 se me declara", comentó.