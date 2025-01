Tokio 2020: atleta griego recrea esta famosa pose de One Piece - VIDEO

Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 nos están dejando varias postales y muchas de ellas tienen que ver con la cultura del anime y manga, desde el opening de la popular serie de deportes Haikyuu en un partido de Vóley masculino entre las selecciones de Japón y Venezuela hasta las competiciones las competencias de tiro con arco entre las selecciones de Estados Unidos e Indonesia, donde se escuchó la banda sonora de Shingeki No kyojin.

Pues el día de ayer se hizo viral por los millones de seguidores que tiene One Piece, no solo en Japón sino en todo el mundo, la popular pose Gear Second que hace el capitán pirata más famoso del anime, Luffy, hecho por el atleta olímpico Griego, Miltiadis Tentoglou.