Perú vs Ecuador: vidente adelantó el primer gol de Lapadula en la Copa América

A pesar de que no hubo un pase de André Carrillo en los goles, sino que el ex Alianza Lima fue quien recibió el servicio de 'Lapagol', el vidente estuvo acertado en sus comentarios. "Perú tiene la posibilidad de ganar, pero aquí están las energías de todo un equipo. Recuerden que cuando jugamos hay muchas personas en juego, entonces no se puede ver algo al 100%", se excusó horas antes del encuentro.