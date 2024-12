Vania Bludau confirma que rechazó a 'Reinas del Show': "Yo ya gané eso, para qué voy a ir"

"Me lo propusieron más no en papeles, lo conversamos. A mí me dijeron para volver cuando estaban iniciando El Artista del Año, eso fue como en abril, cuando fui de visita al programa, pero no quedo en nada”, indicó.

"Si yo ya gané eso, para que voy a ir. Ósea no es que me crea, pero hay tantas chicas que se merecen un puesto. Yo no he ganado Reyes del Show y ahí sí me gustaría volver porque quedé segunda y me dio colerita”. finalizó.