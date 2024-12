Poder Judicial: Clara Seminara anunció que se abrió proceso penal contra 'Yuca'

Asimismo, la ex integrante de El wasap de JB explicó que ahora, tanto ella como 'Yuca' , deberán presentar las pruebas correspondientes al caso en un plazo de 45 días para que se dicte una sentencia. "Espero que esto no se siga dilatando porque la denuncia la hice hace dos años", manifestó.

"Estamos cerca del final de todo esto, hoy me siento más fuerte que nunca, a pesar de tener todo en mi contra no me deje amedrentar. Me alegraré cuando todo acabe", agregó.