'La Uchulú' sufrió aparatosa caída en El reventonazo de la Chola

'La Uchulú' participó de un desafío en El reventonazo de la Chola , sin embargo, la tiktoker no se imaginó que un momento divertido se convertiría en un doloroso recuerdo, pues sufrió de una aparatosa caída. ¿Qué sucedió?

No obstante, 'La Uchulú' calculó mal y no logró tomar el impulso necesario por lo que terminó cayendo contras las colchonetas. Las personas en el set se preocuparon, pero luego la tiktoker se levantó muy tranquila y con una sonrisa.

"En realidad, esto me pasó por traviesa. No estaba pauteada en ninguna secuencia. Pero yo soy aguerrida y calculé mal ese salto, pero me encuentro bien, gracias a Dios. Solo fue un susto y de las caídas, de los errores, se aprende", mencionó.