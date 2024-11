Vasco Madueño no quiere llevar el apellido de Guillermo Dávila: "No estoy preparado"

El cantante Guillermo Dávila reconoció públicamente hace algunos días a Vasco Madueño como su hijo luego que ambos se sometieran a una prueba de ADN. Sin embargo, el joven artista sorprendió a sus miles de seguidores al contar que no acudió a la Reniec para modificar su apellido y decidió explicar los motivos de esta decisión.

A través de su cuenta oficial de Instagram , Vasco compartió un comunicado donde reveló inéditos detalles de su relación con su padre y detalló por qué no ha aceptado el reconocimiento legal del mismo.

"Mi intención no es entrar en detalle, ni el de enturbiar la imagen de nadie, solo terminar de manera rotunda esta situación que debió manejarse de manera muy privada", escribió.

Comunicado de Vasco Madueño: Fuente: Instagram.

De igual manera, aceptó que se equivocó al no tratar este tema de manera discreta, pero responsabilizó a Latina (canal 2) por aprovecharse de la situación y de no haber manejado su historia de manera respetuosa.

"Después de haber conocido a Guillermo, ya que conocerlo ha sido en todo momento lo que yo deseaba y ver que la presión legal se encaminaba hacia el reconocimiento de alguien que todavía no ha dado motivos para poder proyectarme con orgullo de llevar su apellido, es que le escribí por WhatsApp (...) para decirle que no estaba preparado para ir a Reniec", precisó.

Comunicado de Vasco Madueño. Fuente: Instagram.

Finalmente, Vasco Madueño confesó que pidió ayuda para extender la fecha de su vuelo de retorno, pero que no recibió respuesta, por lo que tuvo que regresar a su país. "El resto es solo la muestra del por qué no puedo llevar con orgullo su apellido, al menos no por ahora, tengo fe que se de cuenta de su proceder", concluyó.