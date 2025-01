El día que la abogada de Melissa Paredes 'le declaró la guerra' a Farfán

Patricia Simons, abogada de Melissa Paredes en contra de Rodrigo Cuba, tiene experiencia enfrentando a futbolistas, pues hace unos años, acusó al futbolista de Jefferson Farfán de no cumplir con la pensión de sus hijos.

En 2006, Jefferson Farfán brillaba en el PSV Eindhoven holandés. La 'foquita' fue clave en el tetracampeonato de la 'Armada roja' en la Liga local (Eredivisie) y en la selección nacional era titular indiscutido. No obstante, una denuncia lo puso en jaque: Mercedes Carrasco lo acusaba de no reconocer a su hija.

Fue allí que Patricia Simons tuvo a su primer rival futbolista, a quien en más de una ocasión le solicitó la paternidad de la menor, pues el proceso se extendió. "No hay novedades y solo espero que acuda hacerse la prueba de ADN, tal como se le ha notificado. Ahora se le ve muy tranquilo y con mucho tiempo libre, así que espero cumpla con esa responsabilidad", disparó en una ocasión.

Años después, y en medio de su suspensión por haber faltado al Código de Ética del Colegio de Abogados de Lima , fue consultada por el Diario El Popular por la posible relación de Jefferson Farfán con su caso, asegurando que no temía a 'La foquita'.

Resolución virtual de la suspensión de Patricia Simons.

"Yo no le tengo miedo, a mí el señor no me amedrenta", respondió desafiante.