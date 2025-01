Niñera de Melissa Paredes reveló que Anthony Aranda estuvo en su departamento

"El vino acá, no puedo decir que la vi a ella muy entusiasmada, pero a él sí, muy que la miraba, que la observaba. Yo decía 'este señor qué tiene, porqué la mira tanto, es una mujer casada'", comentó la trabajadora.

De igual manera, la niñera manifestó que una vez encontró a la reconocida actriz conversando cariñosamente por celular, pero no precisamente con quien aún es su esposo ante la ley.

"(Melissa decía) 'Cariño, ¿qué estás haciendo? ya quiero verte'. Yo le pregunté si estaba hablando con el señor Rodrigo y me respondió '¡no, no estoy hablando con él!' Entonces yo me sorprendí", agregó.