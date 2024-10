Mike Tyson asegura que se droga con veneno de sapo: "Tenía baja autoestima"

Mike Tyson vuelve a la polémica y esta vez con una confesión que asombró al mundo entero, ya que en su última comunicación con la prensa reveló que se drogó en reiteradas oportunidades con un peligroso veneno de sapo, así como las razones que le orillaron a hacerlo.

"Consumí el veneno de este sapo 53 veces; pero nada se acercó a la experiencia de la primera vez, esa vez que morí", indicó el exboxeador en una conferencia en Miami.

Mike Tyson y su experiencia con veneno de sapo

Asimismo, explicó que la primera vez que lo hizo se encontraba con sobrepeso de 45 kilos, situación que lo tenía deprimido:

"Lo hice como un desafío. Estaba consumiendo drogas duras, como la cocaína; así que ¿por qué no? Es otra dimensión. Antes de probar el veneno de sapo era un desastre. El oponente más duro al que me he enfrentado era yo mismo. Tenía baja autoestima. Las personas con grandes egos suelen tener baja autoestima. Usamos nuestro ego para subsidiar eso. El sapo despoja al ego".

El veneno utilizado como alucinógeno es extraído del Bufo Alvarius, sapo que vive en el desierto de Sonora.

Por otro lado, contó como fue su primera experiencia con el alucinógeno: "En mis 'viajes' he visto que la muerte es hermosa. Tanto la vida como la muerte tienen que ser bellas; pero la muerte tiene mala reputación. El sapo me ha enseñado que no voy a estar aquí para siempre. Hay una fecha de vencimiento".

En otra parte de la entrevista manifestó que el veneno de sapo le hizo cambiar su vida, por lo que tiene un criadero de sapos en en su casa de Sonora.