Korina no escucha las críticas y anuncia segundo matrimonio con Hart en la playa

La anulación judicial de su matrimonio no la derrumba. La 'guerrera' venezolana Korina Rivadeneira hizo de oídos sordos a las críticas que recibió luego que el Poder Judicial dejara sin efecto su unión civil con el 'combatiente' Mario Hart por falta de documentación, y anunció que tendrá una gran segunda boda en la playa.

En diálogo con el programa Estas en todas, la actriz y modelo esperó definir la fecha pronto y que dicha decisión judicial no afectó el amor que le tiene al también piloto y cantante. “Hay Dios quiera pronto. Quiero [una boda] relajado, tipo luau, playa limbo, fiesta, que sea rico y libre”, detalló.

Asimismo, aseguró que le dará “permiso” a Hart para que tenga una despedida de soltero, luego que su compañero Patricio Parodi dijera que ya estaban preparando la fiesta de Mario. “Korina le dio el visto bueno [para la despedida] y que podíamos hacer de todo, como ir a Las Vegas (Estados Unidos), simplemente no me cuenten nada”, sostuvo 'Pato'.

“'Pato' haz bien tu trabajo y que no se quede en bla, bla, bla”, agregó. De otro lado, no quiso pronunciarse a fondo sobre el acercamiento entre Parodi y Luciana Fuster: “De eso no sé nada (…)”. Entre risas añadió que a ambos se les ve “muy bien” y se lanzan “unas miradas de fuego”.