Adolfo Chuiman emocionado por volver a las grabaciones de Al fondo hay sitio

"Ha sido emocionante volver a los sets después de dos años y ver muchos amigos, me recibieron con alegría y hasta con aplausos, me emocioné. Luego, hemos podido grabar algunas escenas y espero que el próximo regresemos todos", precisó el actor nacional.

"Ahora me siento un poco más seguro para volver a trabajar, pero siempre me estoy cuidando, he pasado casi dos años encerrado en mi casa", añadió.