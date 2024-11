Jefferson Farfán muestra reloj valorizado en más de 150 mil dólares - VIDEO

En una entrevista para ESPN, Jefferson Farfán contó que la Juventus se contactó con él cuando se encontraba jugando en el Schalke, pero explicó porque no se concretó su fichaje.

"No se llegó al acuerdo porque el club no me quería vender y en Schalke, la química con los hinchas, con el presidente, con los dirigentes era como madre a hijo, había mucha unión", indicó.