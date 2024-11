COVID-19: Conozca los lugares que puede ingresar sin carné de vacunación

Para ingresar a un espacio público cerrado es obligatorio mostrar el carné de vacunación contra la COVID-19 , como lo establece el Decreto Supremo N°179-2021-PCM. De lo contrario, tendría que inyectarse la dosis que le falta o la primera, en caso no tenga ninguna, en el vacunatorio más cercano.

Existen puntos y actividades que no exigen presentar el carné de vacunación. Sin embargo, esto no significa que no debes tener el tuyo o haber recibido tus dosis ante el SARS-CoV-2 y sus variantes.