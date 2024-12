Hallan muerto a Bob Saget, el célebre comediante de 'Full House'

"Hoy temprano, los agentes fueron llamados al Ritz-Carlton Orlando, por un hombre que no respondía en una habitación. El hombre fue identificado como Robert Saget y declarado fallecido en lugar. Los detectives no encontraron signos de uso de drogas" , afirmaron las autoridades

Otras importante producciones de Bob Saget son 'Entourage', donde se interpretó a si mismo. Además, fue voz del futuro de Ted Mosby en 'How I Met Your Mother', la comedia 'Raising Dad', 'Farce of the Penguins' y fue el protagonista de 'Surviving Suburbia'. También protagonizó un cameo en 'Half Baked', entre otras producciones del cine y la televisión.