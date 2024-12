Reimond Manco revela porqué lo cargaron tras juerga: "Me dio el aire"

En ese sentido, Manco respondió que se encontraba "de vacaciones, venía de una maratón de tres días, estaba mal de amores, estaba derrotado y ya salí de la discoteca, me quité y me dio aire".

"Venía buitreando en el camino y ya pues me quedé jato (...) y ya pues mi primo que ese tiempo me hacía taxi, el huev.. no se había dado cuenta que nos estaban siguiendo", añadió.

"Yo no vivía ahí, yo vivía en Surco, pero, como mi primo vio que me quedé jato me lleva a la casa de mi vieja y mi primo ya pues lo voy a cargar, mi primo es un hue... y me carga, pero estos sapos de mie... estaban ahí", finalizó.