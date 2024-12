¿Por qué María Pía fue el reemplazo de Karina en el programa con Timoteo?

¿Quién no recuerda a Karina y Timoteo ? Dicho programa fue uno de los más emblemáticos de los años 90; sin embargo, nadie contó con que el 14 de agosto de 1999, la reconocida presentadora se despidiera de su compañero de aventuras y de esta forma puso fin al trabajo que venía realizando.

Según le indicaron en un inicio, la pausa de su trabajo solo iba a ser temporal y que su reemplazo sería momentáneo, pero no fue así, puesto que, Karina nunca más volvió a estar a lado de su amigo Timoteo.

Ante ello, por muchos años se dieron varias versiones de la salida de Karina, pero por medio de esta nota, te contaremos qué fue lo que pasó para que Rivera no vuelva más al programa y su reemplazo sea María Pía.

Según lo contado por Karina en una entrevista, la producción del programa le indicó y prometió que volvería; sin embargo esto no fue así, pese a que ella misma les propuso que María Pía fuera su reemplazo.

“Me dijeron: ‘No Karina, ándate a descansar un mes y mientras buscamos un reemplazo por este tiempo, luego tú regresas y así le cuentas a los niños que estás embarazada y qué lindo en un programa infantil hablar de un niño’. Entonces, me lo pintaron súper lindo y yo dije ‘wow’, ¿no?, qué bacán, pero no fue así, es más yo propuse a María Pía”, explicó a Action Media Web.

Luego de ello, agregó, “Yo propuse a María Pía, propuse a Ana Karina porque la había tenido de invitada, pero ella como se estaba preparando para Viña del Mar y estaba muy metida en la música (…) pero a mí no me habían dicho que no iba a volver. Di a luz y al siguiente sábado el programa se llamó María Pía y Timoteo”.