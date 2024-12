Jaime Bayly y el día que arremetió contra Bad Bunny: "Es un espantajo"

"Yo no sé si este hombre cuando está hablando está despierto y no sé si está lúcido, no sé si está sobrio. Entonces, él no representa a nadie mas que a sí mismo. Tienen que entender estos muchachos que no porque ellos lo pidan el gobernador tiene que hacer lo que ellos le exijan", dijo Bayly en su programa televisivo desde Miami, Estados Unidos.