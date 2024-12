Gustavo Bueno sobre ingreso de Nicola Porcella a AFHS: "Es para actores de verdad"

Al fondo hay sitio estrenará una nueva temporada en los próximas semanas en América TV ; sin embargo, no contará con gran parte de su elenco original. Por ello, el reconocido actor Gustavo Bueno se animó a comentar sobre nuevas incorporaciones.

"Según las conversaciones que hemos tenido, no existe esa posibilidad. No funciona, no tiene nada que ver. Eso tiene que ver con actores de verdad", precisó el actor nacional.