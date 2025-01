Magaly a Christian Domínguez por dar anillo a todas sus parejas: “Les ofrece lo mismo”

El cantante de cumbia Christian Domínguez regresó al programa de “América Hoy ” luciendo un anillo de compromiso el cual no pasó desapercibo dando que hablar no solo en el programa donde participa sino también por la conductora Magaly Medina, que utilizó su espacio en ATV para criticar al artista de entregar anillos a todas sus parejas.

Para la periodista Christian Domínguez no tiene la “madurez emocional” para lograr un compromiso. “Hemos visto, a lo largo de su historia, Christian Domínguez no tiene madurez emocional para lograr un compromiso. Ahí le dio un anillo a Vania, de compromiso él ha dado tantos. Yo me acuerdo de que Karla Tarazona también usaba uno”, añadió.